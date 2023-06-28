Стали відомі імена окупантів, які контролювали Каховську ГЕС на час підриву

Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади, є основною версією

Журналісти «Схем» та «Слідство.Інфо» ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву.

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Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових 205-ї окремої мотострілецької «казачої» бригади Сухопутних військ РФ, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС.

У встановленні їхніх осіб стали в нагоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

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Зокрема, так вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним «Грузин», який, судячи з фото в російській соцмережі «Вконтакте», брав активну участь в окупації Херсонщини.

На декількох світлинах Піцхелаурі у військовій формі перебуває безпосередньо на Каховській ГЕС. Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі «Грузина» викликали в Росію на нагородження.

Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року російським «Орденом «За отвагу» сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

Нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним «Полігон», теж ідентифікований журналістами. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Нагородження відбулося полизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

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Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади, є основною версією, яку озвучують як українські посадовці, так і ЗМІ.

Переважно йшлося про її воєнний досвід (участь у Чеченській війні), девіз («мы вернемся даже с ада») і дані щодо особового складу і командування (командиром називали підполковника Едуарда Шандуру).

Однак журналісти встановили, що склад бригади, зокрема і її керівництва, змінився відтоді як ГУР востаннє публікувало відповідний список.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади. Це майже чотири сотні осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзв'язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах 205 ОМСБр.

Відповідно до отриманого документа, командиром 205-ї бригади тут вже вказаний не Едуард Шандура, а полковник Роман Тітов.

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Додаткове підтвердження зміни командування журналісти знайшли на сторінці школи №16 села Кузьмінське Ставропольського краю в російській соцмережі «Вконтакте». У грудні 2022-го там опублікували лист вдячності школі за підписом командира 205 бригади Романа Тітова, датований листопадом 2022 року.

Полковник Тітов і до того, як очолив бригаду, був відомий українським розвідникам. За даними ГУР, Роман Тітов із березня 2015 року бере «безпосередню участь у злочинній діяльності на території України».

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

Зауважимо, катастрофа має неабиякі наслідки для екології та сільського господарства. Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України – наслідки відчує весь Чорноморський регіон. По-перше, у море потрапить прісноводна риба, яка там загине.

По-друге, руйнування дамби призвело до потрапляння у воду великої кількості паливно-мастильних матеріалів (мінімум 150 тонн лише першого дня), які є токсичними.

На Херсонщині, як заявили в Міністерстві екології, склалася критична ситуація в національних парках – під загрозою зникнення перебуває 30% заповідного фонду.

Постраждала також наземна фауна – багато тварин загинуло через різке підвищення рівня води.

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Крім того, декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через злочин російських терористів. Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного країною-агресоркою – масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів – того, що може спричинити екологічну катастрофу: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео).