Підрив Каховської ГЕС: що окупанти роблять із тілами загиблих цивільних

Загарбники навіть не встановлюють особи загиблих

Російські загарбники намагаються приховати наслідки теракту на Каховській ГЕС. Вони привезли в одне з сіл Херсонщини пересувний крематорій. Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій, передає «Еспресо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що рашисти спалюють тіла людей, які загинули після підриву росіянами Каховської ГЕС на початку червня. При цьому загарбники навіть не встановлюють особи загиблих.

«Інфекційна лікарня на правому березі Дніпра готова приймати людей. Щодо лівого берега – я стовідсотково знаю, що там роблять щеплення від гепатиту A та холери. Росіяни привезли там в одне із селищ пересувний крематорій і спалюють просто загиблих людей без ідентифікації. Там страшна ситуація. На правому березі поки все добре», – розповіла посадовиця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

Зауважимо, катастрофа має неабиякі наслідки для екології та сільського господарства. Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України – наслідки відчує весь Чорноморський регіон. По-перше, у море потрапить прісноводна риба, яка там загине.

По-друге, руйнування дамби призвело до потрапляння у воду великої кількості паливно-мастильних матеріалів (мінімум 150 тонн лише першого дня), які є токсичними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Херсонщині, як заявили в Міністерстві екології, склалася критична ситуація в національних парках – під загрозою зникнення перебуває 30% заповідного фонду.

Постраждала також наземна фауна – багато тварин загинуло через різке підвищення рівня води.

Крім того, декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через злочин російських терористів. Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного країною-агресоркою – масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів – того, що може спричинити екологічну катастрофу: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео).