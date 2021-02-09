Надзвичайна подія на Донбасі: «Жигулі» намагалися прорвати блокпост, є загиблий

Двоє цивільних намагалися проїхати через блокпост до бойовиків, унаслідок стрільби загинув водій автомобіля

Військові змушені були стріляти по автівці, водій якої не реагував на вимогу зупинитись

На Донбасі цивільний автомобіль намагався прорватися через блокпост українських військових. Бійці відкрили вогонь на ураження, в результаті загинув водій автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

При цьому, у штабі повідомили про надзвичайну ситуацію сьогодні, хоча стався інцидент вчора опівдні.

«8 лютого, близько 12 години дня, до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105 (Жигулі), в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир», - розповіли у штабі.

Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. Однак, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події від учора працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів. Обставини з’ясовуються.