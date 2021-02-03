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    Суспільство

    У Покровську провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця «Айдару»

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    <p>Загиблий покровчанин Петро Зварич був бійцем&nbsp;24-го окремого штурмового батальйону &laquo;Айдар&raquo;</p> - У Покровську провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця «Айдару»

    Загиблий покровчанин Петро Зварич був бійцем 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»

    Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

    Петро Зварич загинув 30 січня під час виконання службових обов’язків у Волноваському районі

    У Покровську попрощалися з українським воїном, який загинув біля села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.

    Про це у вівторок повідомили в Покровській міській раді.

    «В останню путь провели українського воїна Зварича Петра Юрійовича, який загинув 30 січня 2021 року біля с. Старогнатівка Волноваського району», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вшанувати пам’ять загиблого прийшли секретар міськради Наталія Іваньо, представники місцевих органів самоврядування, військовий комісар, підполковник Ігор Валяєв, побратими, рідні та інші небайдужі люди.

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    Іваньо звернулася зі словами подяки до рідних загиблого воїна Петра Зварича та висловила їм підтримку.

    «Ніщо не може зменшити біль вашої втрати. Війна забрала у вас найцінніше – рідну і близьку людину. Висловлюємо вам свою підтримку та висловлюємо подяку за сина, чоловіка, який, незважаючи ні на що, віддав життя за свою країну», – сказала секретар міськради.

    Як повідомлялось, боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», покровчанин Петро Зварич загинув 30 січня під час виконання службових обов’язків. Поховано героя на Алеї Слави Центрального міського кладовища.

    Теги: Донбас Донеччина Айдар смерть військові Операція Об’єднаних сил поховання
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