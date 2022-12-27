Окупанти гатили по трьох громадах Сумської області: наслідки обстрілів

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань

26 грудня російські окупанти завдали 23 удари по трьох громадах Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

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«У Середино-Будській громаді одна ворожа міна розірвалася на прикордонні. По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, було 16 «прильотів». У Білопільській громаді ворог застосував артилерію, зафіксовано 6 «прильотів».

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань», – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, російські загарбники в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.