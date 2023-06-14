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Стало відомо, коли Данія розпочне навчання українських пілотів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Данія розпочне навчання українських пілотів
В. о. міністра оборони Данії на «Раймштайні» оголосить про дату початку навчання українських пілотів
фото ілюстративне

Завтра відбудеться «Рамштайн-13», на якому обговорюватимуть «літакову коаліцію»

Данія нарешті визначилася з датою початку навчання українських пілотів на F-16. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Данія, яка має в своєму розпорядженні авіасимулятори для навчання пілотів, запропонує почати навчання вже в серпні. Цю пропозицію, як очікується, внесе в четвер виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявляла Reuters, що українські пілоти можуть почати навчання польотам на літаках американського виробництва «цього літа».

Нагадаємо, 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 15 червня.

Раніше повідомлялося, що під час чергової зустрічі голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуться деталі «літакової коаліції».

Також раніше зазначалося, що Західні союзники обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16.

Теги: війна Данія Україна літак

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