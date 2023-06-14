Стало відомо, коли Данія розпочне навчання українських пілотів

В. о. міністра оборони Данії на «Раймштайні» оголосить про дату початку навчання українських пілотів

Завтра відбудеться «Рамштайн-13», на якому обговорюватимуть «літакову коаліцію»

Данія нарешті визначилася з датою початку навчання українських пілотів на F-16. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Данія, яка має в своєму розпорядженні авіасимулятори для навчання пілотів, запропонує почати навчання вже в серпні. Цю пропозицію, як очікується, внесе в четвер виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявляла Reuters, що українські пілоти можуть почати навчання польотам на літаках американського виробництва «цього літа».

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Нагадаємо, 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 15 червня.

Раніше повідомлялося, що під час чергової зустрічі голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуться деталі «літакової коаліції».

Також раніше зазначалося, що Західні союзники обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16.