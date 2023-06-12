Стало відомо, скільки грошей готова витратити Данія на боєприпаси для України

МЗС Данії анонсувало, що країна надішле Україні боєприпаси на $36 млн

Данія вирішила допомогти Україні боєприпасами на суму у $36 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ королівства Ларс Люкке Расмуссен, пише агенція Ritzaus Bureau.

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Расмуссен заявив про намір країни передати Україні приблизно дві тисячі артилерійських снарядів. Також міністр закордонних справ королівства зазначив, що таке рішення ухвалено «за конкретним запитом» Києва.

Нове постачання боєприпасів обійдеться Данії приблизно в чверть мільярда крон, тобто понад 36 мільйонів доларів, сказав Расмюссен. Насамкінець він додав, що це значна допомога, яка необхідна сьогодні Україні у війні.

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Рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, як зазначається, було ухвалено 12 червня. Необхідні кошти будуть виділені із фонду, створеного у березні після схвалення більшістю партій у парламенті Данії. Нині розмір фонду становить близько 7 мільярдів крон (понад $101 млн).

На початку червня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила , що союзники України очікують від Росії сигналу про мирне врегулювання війни. Політик припустила, що «ми всі дуже зацікавлені у мирі». Фредеріксен також додала, що «для танго потрібні двоє» і «ніхто із союзників не хоче нічого робити без України».

Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський подякував уряду та народу Данії за підтримку. Вони збільшили фінансування Фонду підтримки України на $2,6 млрд. Про це глава держави написав у Twitter.

«Вдячний парламену Данії, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності», – написав він. Гроші надійдуть в Україну у цьому та наступному році.

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Нагадаємо, Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. Країна є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, зокрема макрофінансова – $212 млн.