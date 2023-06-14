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Данія відновить флот підводних човнів для протидії РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данія відновить флот підводних човнів для протидії РФ
Данія відмовилася від підводного флоту у 2004 році, але зараз може знову створити його через російську загрозу
фото: Pixabay

Витрати на збройні сили країни цього року зростуть з 1,35% ВВП до 2%

Данія може знову створити флот підводних човнів, щоб посилити свою присутність у Балтійському морі та сприяти стримуванню Росії. Про це повідомляє Breaking Defense.

Як зазначається, зараз в уряді тривають дискусії про те, чи варто знову придбати субмарини або покластися на співпрацю з партнерами. Збройні сили Данії відмовилися від свого підводного флоту у 2004 році.

«Усі кораблі російського флоту повинні проходити через наші води, якщо вони виходять із Санкт-Петербурга або Калінінграда, тому ми повинні посилити нашу глибокоешелоновану оборону, що є для нас абсолютно новим усвідомленням», – підкреслив глава комітету з зовнішньої політики Данії Міхаель Ааструп Єнсен.

За його оцінками, до повномасштабного вторгнення РФ до України Данія витрачала на оборону приблизно 1,35% ВВП, але витрати на збройні сили країни цього року зростуть до 2%.

Нагадаємо, Данія допоможе Україні боєприпасами на суму у $36 млн.

Раніше Данія збільшила фінансування Фонду підтримки України на $2,6 млрд. 

Як повідомлялося, Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму один млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. Країна є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. Із початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, зокрема макрофінансова – $212 млн.

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Теги: Данія росія флот

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