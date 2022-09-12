Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полонений рашист розповів, як його командування тікало від ЗСУ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Полонений рашист розповів, як його командування тікало від ЗСУ (відео)
Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон
фото скріншот відео

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники  були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників

Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповів, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу. Розмову оприлюднив пресцентр СБУ.

«За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається втекти з поля бою», – говорить 20-річний гранатометник.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.

Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну: «Я раджу всім військовослужбовцям Росії здаватися в полон. А також матерям та батькам своїх дітей – не допускати їх до контракту, щоб вони не йшли на свої жертви, це того не варте. Це не наша війна».

«Ми попереджаємо, що з кожним днем ворогу ставатиме все нестерпніше на нашій землі», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, на Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією.

Читайте також: «Закріплення результатів»: Арестович розповів про ситуацію на фронті
Теги: Харківщина окупанти СБУ війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ
Харківщина: загарбники залишили територію прикордонної громади
Вчора, 15:24
Воїни звільнили ще п'ять населених пунктів на Харківщині
Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)
Вчора, 17:47
Поліція відновлює роботу в деокупованих населених пунктах Харківщини
Звільнена Харківщина: поліцейські повертаються на робочі місця (відео)
Вчора, 18:52

Події в Україні

Зрадник Віталій Гура «воскрес» на російському телебаченні
Зрадник Віталій Гура «воскрес» на російському телебаченні
Полонений рашист розповів, як його командування тікало від ЗСУ (відео)
Полонений рашист розповів, як його командування тікало від ЗСУ (відео)
На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією
На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Ворог обстріляв Слов'янськ: мер показав наслідки удару (фото)
Ворог обстріляв Слов'янськ: мер показав наслідки удару (фото)
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
У кількох областях прогриміли вибухи
152K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
114K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
68K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
56K
Зернова угода стала геополітичною поразкою Путіна
47K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту