Полонений рашист розповів, як його командування тікало від ЗСУ (відео)

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників

Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповів, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу. Розмову оприлюднив пресцентр СБУ.

«За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається втекти з поля бою», – говорить 20-річний гранатометник.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.

Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну: «Я раджу всім військовослужбовцям Росії здаватися в полон. А також матерям та батькам своїх дітей – не допускати їх до контракту, щоб вони не йшли на свої жертви, це того не варте. Це не наша війна».

«Ми попереджаємо, що з кожним днем ворогу ставатиме все нестерпніше на нашій землі», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, на Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією.