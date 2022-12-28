Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області сили ППО збили п'ять іранських дронів

Сьогодні, 28 грудня, на території Дніпропетровської області було збито п'ять безпілотників. Імовірно, це були іранські «Шахеди».

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Таку заяву зробило повітряне командування «Схід» у Facebook.

«ППО поповнює рахунок. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА противника (імовірно «Шахеди»). Зберігаємо святковий настрій», – написали в командуванні.

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Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.

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