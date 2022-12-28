Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області сили ППО збили п'ять іранських дронів
Сьогодні, 28 грудня, на території Дніпропетровської області було збито п'ять безпілотників. Імовірно, це були іранські «Шахеди».
Таку заяву зробило повітряне командування «Схід» у Facebook.
«ППО поповнює рахунок. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА противника (імовірно «Шахеди»). Зберігаємо святковий настрій», – написали в командуванні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.
Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.
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