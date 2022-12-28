Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині
Сили ППО ефективно протидіють ворожим дронам
фото ілюстративне

У Дніпропетровській області сили ППО збили п'ять іранських дронів

Сьогодні, 28 грудня, на території Дніпропетровської області було збито п'ять безпілотників. Імовірно, це були іранські «Шахеди».

Таку заяву зробило повітряне командування «Схід» у Facebook.

«ППО поповнює рахунок. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА противника (імовірно «Шахеди»). Зберігаємо святковий настрій», – написали в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.

Читайте також: Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО
Теги: системи ППО росія Україна Дніпропетровщина безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські чиновники обговорювали тему іранських дронів з Ізраїлем
Адміністрація Байдена активно перешкоджає виробництву та передачі Росії іранських дронів – NYT
Вчора, 19:38
Вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною
ЗСУ повідомили, скільки сили ППО збили ракет і дронів від початку вересня
Вчора, 18:49
Українська ППО працює ефективно
Атака дронів: скільки «Шахедів» вдалось збити і які міста під загрозою обстрілів
Вчора, 22:31

Події в Україні

Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині
Стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині
Харків під прицілом «Шахедів»: у місті лунають вибухи
Харків під прицілом «Шахедів»: у місті лунають вибухи
Прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі
Прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі
Атака дронів: скільки «Шахедів» вдалось збити і які міста під загрозою обстрілів
Атака дронів: скільки «Шахедів» вдалось збити і які міста під загрозою обстрілів
Вечірня атака «Шахедів»: у Дніпрі лунають вибухи (фото, відео)
Вечірня атака «Шахедів»: у Дніпрі лунають вибухи (фото, відео)
Україну атакують «дрони-камікадзе»: в кількох областях звучить повітряна тривога (мапа)
Україну атакують «дрони-камікадзе»: в кількох областях звучить повітряна тривога (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
9768
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
8599
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР
7529
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
7055
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
6335
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
27 грудня, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
27 грудня, 18:02

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту