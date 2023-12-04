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Столтенберг дав обіцянку Умєрову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг дав обіцянку Умєрову
фото: pap.pl

Генеральний секретар і міністр Умєров обговорили останні події на полі бою і невідкладні військові потреби України

Сьогодні, 4 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч у Брюсселі та  обговорили перебіг війни в Україні та підтримку НАТО. Зустріч відбулася у штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору, інформує «Інтерфакс-Україна».

Столтенберг пообіцяв, що НАТО посилить підтримку України. «Генеральний секретар і міністр Умєров обговорили останні події на полі бою і невідкладні військові потреби України. Зважаючи на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг наголосив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення. Генеральний секретар підтвердив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю сумісними з НАТО і ще більше наблизити їх до Альянсу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили шлях України до членства в НАТО і зусилля України з реформування. «Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови», – йдеться у повідомленні.

У НАТО констатували, що ця зустріч відбулася після засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 29 листопада. Раніше Столтенберг зустрічався з Умєровим у Києві у вересні, а також під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в жовтні. 

Раніше Столтенберг попередив про посилення атак РФ по об'єктах інфраструктури України.

Читайте також: Рада Україна-НАТО у Брюсселі: Столтенберг оголосив перспективи членства України в Альянсі
Теги: Україна Єнс Столтенберг Рустем Умєров НАТО

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