Євросоюз готує всеосяжний пакет підтримки України – МЗС Румунії

Євросоюз наголошує на необхідності підготовки «широкого та всеосяжного пакета допомоги для України для його прийняття під час Європейської ради у грудні»

Лідери Євросоюзу наступного місяця мають намір досягти політичної згоди щодо створення фінансового інструменту для оборонної допомоги для України

На грудневому саміті лідерів держав Європейського союзу мають схвалити широкий та всеосяжний пакет допомоги для України. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску перед зустріччю глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

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За словами дипломата, також на майбутній зустрічі наступного місяця ЄС повинен буде надіслати «чіткий політичний сигнал» про те, що в блоці немає місця для коливань щодо подальшої допомоги для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ.

Глава МЗС Румунії заявила журналістам, що Євросоюз наголошує на необхідності підготовки «широкого та всеосяжного пакета допомоги для України для його прийняття під час Європейської ради у грудні».

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Одобеску розповіла, що лідери Євросоюзу наступного місяця мають намір досягти політичної згоди щодо створення фінансового інструменту для оборонної допомоги для України в рамках Європейського фонду миру. Також у блоці мають погодити підтвердження зобов'язання перед Україною у сфері безпеки та щодо початку переговорів до кінця року про членство з Україною та Молдовою, згідно з рекомендаціями Європейської комісії.

Також румунський міністр наголошує, що Бухарест підтримує ухвалення 12-го санкційного пакета від ЄС щодо РФ, оскільки «важливо зберігати тиск на Росію».

Нагадаємо, Європейський союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовувати для виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

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Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

До слова, у Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.