Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни

Глава держави вкотре наголосив, що Україна не піде на поступки

Президент України Володимир Зеленський розповів, які головні кроки треба зробити Україні для закінчення гарячої стадії війни. Наша держава потребує відновлення територіальної цілісності, прав і свобод громадян, а інша стадія війни – це відновлення справедливості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів Мексики.

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«Все закінчиться миром, але не нашим миром із Росією – вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету – це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім – відновлення справедливості», – сказав він.

Глава держави вкотре наголосив, що Україна не піде на поступки, проте не заперечив, що лунають такі пропозиції.

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«Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми», – додав він.

Наразі говорити про будь-які відносини з росією неможливо, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь, зазначив Зеленський.

«Це залежатиме від того, як росія закінчить цю війну. Чи вона вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові їхні покоління просити вибачення, чи буде відновлено справедливість через вироки суду», – каже він.

Президент нагадав, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів, але зараз вони «на паузі». Україна не повернеться за стіл переговорів, поки країна-агресор не виведе свої війська.

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Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.