Міненерго відповіло, чи вистачить Україні енергоресурсів, щоб пережити цю зиму
Враховуючи досвід минулої зими, у влади є різні шляхи вирішення проблеми
Україна має достатньо енергоресурсів для цієї зими. Крім того, у влади є розуміння стосовно дій у разі нових масованих обстрілів енергетики. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійено себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання», – заявив він.
В той же час Галущенко відзначив, що на основі минулорічного досвіду уряд має різні шляхи вирішення проблеми.
Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.
У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.
Як повідомлялося, що Україна може дати дзеркальну відповідь на атаки з боку РФ проти енергетичної інфраструктури.
Раніше Зеленський зауважив, що виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Він сказав, що місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.
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