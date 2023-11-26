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Одещину завалило снігом: дві траси перекрито (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Одещину завалило снігом: дві траси перекрито (відео)
Хуртовина на Одещині
фото: скриншот відео

Негода спричинила велику кількість аварій

Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (об’їзд м. Одеси).

Рух перекрито з 8:30 26 листопада орієнтовно на 12 годин.

«Просимо водіїв бути обачними на дорогах, та за можливості не виїжджати без нагальної потреби», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що область засипало снігом, особливо Ізмаїльський район.

За даними місцевих пабліків, у деяких населених пунктах зникло світло.

Нагадаємо, що в неділю, 26 листопада, синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. Майже по всій країні очікується дощі та сніг. 

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Теги: Одеса Одещина снігопад погода

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