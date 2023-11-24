Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
Одеситка планує показати, що «культура не має меж»
фото: dumskaya

У коментарях під постом одеситки почалося справжнє пекло

Одеситам пропонуються зібратися біля пам’ятника Пушкіну на Думській для проведення «літературного квартирника». Відповідну заяву зробила Катерина Богачинська у себе в Facebook.

«Тема Пушкіна в Одесі мене не залишає. Щойно подзвонив мені тато Жора, а дзвонить він мені тільки у разі питань життя і смерті і схвильованим голосом промовив: Я щойно читав «Вечірню Одесу» і там було написано, що Пам'ятники Пушкіна та Воронцова належать до спадщини ЮНЕСКО і їх не мають права зачепити. Та не вірю я їм е. Все одно зроблять так, як вважають за потрібне. Не ми народ вирішуємо, а за на», – йдеться у повідомленні.

В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж фото 1

Богачинська запропонували «вийти почитати культурно свої есе за Пушкіна і за культуру біля пам'ятника і показати, що в нас є свій голос народу».

«Пропоную хорошу традицію в неділю зібратися у Пушкіна і зробити якийсь «Літературний квартирник» просто неба, тим самим показавши, що культура для нас не має меж і ознак національного характеру? Місце зустрічі: пам'ятник Пушкіна на Думській. Коли: 26.11.2023. У скільки: 12:00», – написала одеситка.

Однак не всі користувачі соцмереж схвалюють таку ідею:

В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж фото 2
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж фото 3
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж фото 4
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж фото 5

Варто додати, що 13 листопада історико-топонімічна комісія Одеси вирішила залишити пам'ятник Пушкіну перед мерією на Приморському бульварі як «виключну художню цінність» і той, що знаходиться на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам'ятник Пушкіну в центрі міста не потрібно зносити, а його долю мають вирішувати самі одесити. Він також наголосив, що виступає категорично проти руйнування пам’ятників будь-кому – Катерині ІІ, Суворову чи Гагаріну.

До слова, нещодавно в Києві знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу. На пам’ятнику Пушкіну в парку імені Багряного в Шевченківському районі столиці з’явився напис: «Деколонізацію не спинити. Імперця геть».

Також «Главком» писав, що голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що в Україні можна не зносити пам’ятники російським і радянським полководцям, однак це стосується лише певної категорії монументів. Зокрема, це стосується тих з них, хто не брав участі в злочинах проти українців.

Теги: Одеса пам'ятник одесити

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія сталася у неділю, 29 жовтня, повідомляють очевидці
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
29 жовтня, 21:41
В ДТЕК нагадують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів
Після негоди енергетики ДТЕК повернули світло 30 тис. домогосподарств на Одещині
5 листопада, 13:18
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік
22 листопада, 07:52
На території гімназії №153 було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна
Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
27 жовтня, 18:01
Внаслідок атаки постраждало сім виставок
Який вигляд має художній музей в Одесі після обстрілу: з’явилися фото
6 листопада, 09:28
У пошкоджених будівлях вибито вікна
Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків
5 листопада, 22:49
24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова
Апеляційний суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу ексвійськкому Борисову
15 листопада, 17:42
Наразі тривають першочергові слідчі дії
Правоохоронці викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню
19 листопада, 17:32
Із 2016 по 2020 роки підозрюваний перебував на території тимчасово окупованого Криму та їздив до РФ
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Вчора, 10:21

Новини

В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон
СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Після ракетної атаки ЗСУ збили ворожий дрон Mohajer-6 над Одещиною
Після ракетної атаки ЗСУ збили ворожий дрон Mohajer-6 над Одещиною
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7283
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua