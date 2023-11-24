В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж

У коментарях під постом одеситки почалося справжнє пекло

Одеситам пропонуються зібратися біля пам’ятника Пушкіну на Думській для проведення «літературного квартирника». Відповідну заяву зробила Катерина Богачинська у себе в Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тема Пушкіна в Одесі мене не залишає. Щойно подзвонив мені тато Жора, а дзвонить він мені тільки у разі питань життя і смерті і схвильованим голосом промовив: Я щойно читав «Вечірню Одесу» і там було написано, що Пам'ятники Пушкіна та Воронцова належать до спадщини ЮНЕСКО і їх не мають права зачепити. Та не вірю я їм е. Все одно зроблять так, як вважають за потрібне. Не ми народ вирішуємо, а за на», – йдеться у повідомленні.

Богачинська запропонували «вийти почитати культурно свої есе за Пушкіна і за культуру біля пам'ятника і показати, що в нас є свій голос народу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пропоную хорошу традицію в неділю зібратися у Пушкіна і зробити якийсь «Літературний квартирник» просто неба, тим самим показавши, що культура для нас не має меж і ознак національного характеру? Місце зустрічі: пам'ятник Пушкіна на Думській. Коли: 26.11.2023. У скільки: 12:00», – написала одеситка.

Однак не всі користувачі соцмереж схвалюють таку ідею:

Варто додати, що 13 листопада історико-топонімічна комісія Одеси вирішила залишити пам'ятник Пушкіну перед мерією на Приморському бульварі як «виключну художню цінність» і той, що знаходиться на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам'ятник Пушкіну в центрі міста не потрібно зносити, а його долю мають вирішувати самі одесити. Він також наголосив, що виступає категорично проти руйнування пам’ятників будь-кому – Катерині ІІ, Суворову чи Гагаріну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, нещодавно в Києві знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу. На пам’ятнику Пушкіну в парку імені Багряного в Шевченківському районі столиці з’явився напис: «Деколонізацію не спинити. Імперця геть».

Також «Главком» писав, що голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що в Україні можна не зносити пам’ятники російським і радянським полководцям, однак це стосується лише певної категорії монументів. Зокрема, це стосується тих з них, хто не брав участі в злочинах проти українців.