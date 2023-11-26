Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва
Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються сильні снігопади, шквали, хуртовини, снігові замети та ожеледиця
фото: КМДА

Столична влада закликала водіїв утриматися від поїздок

У Києві у період 26-27 листопада ускладняться погодні умови. Через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

Зазначається, що вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується суттєве погіршення погоди до ІІ рівня небезпеки. Спостерігатимуться сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 см), посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця.

«27 листопада, в понеділок, задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд до міста великогабаритного транспорту», – йдеться у повідомленні. 

Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. У КМДА наголосили, що аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

«Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби  не заважати спецтехніці», – закликала столична влада.

Нагадаємо, що Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне – /М-14/.

Читайте також: Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Теги: Київ транспорт негода снігопад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії
ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії
25 листопада, 06:10
Сніг випав майже у всіх районах, а на дорогах спостерігається ожеледиця
У Києві випав перший сніг (фото)
22 листопада, 08:18
Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці
Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку
16 листопада, 11:58

Новини

Яка ситуація з негодою в Києві: фото і відео
Яка ситуація з негодою в Києві: фото і відео
Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва
Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва
У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9424
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8463
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7577
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5615
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5025
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua