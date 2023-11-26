Через негоду обмежено в'їзд транспорту до Києва

Столична влада закликала водіїв утриматися від поїздок

У Києві у період 26-27 листопада ускладняться погодні умови. Через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Зазначається, що вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується суттєве погіршення погоди до ІІ рівня небезпеки. Спостерігатимуться сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 см), посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця.

«27 листопада, в понеділок, задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд до міста великогабаритного транспорту», – йдеться у повідомленні.

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Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. У КМДА наголосили, що аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

«Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці», – закликала столична влада.

Нагадаємо, що Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне – /М-14/.