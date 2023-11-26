На Україну суне хуртовина: які регіони відчують негоду найбільше

Україну накрив активний південний циклон

Протягом неділі й понеділка, 26–27 листопада, на переважній території України будуть складні погодні умови: хуртовини, снігові замети, ожележиця і штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами фахівчині, Україну накрив активний південний циклон. Несприятлива погода не стосуватиметься лише західної частини країни. Тут можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.

«Найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27–го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15–20, місцями 25–27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети. У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря – від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум – сніг змішається із мокрим снігом. Льодяний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь. В цих областях із дощем буде штормовий вітер», – попередила Діденко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прогнозується, що в неділю в більшості областей України будо близько нуля, проте на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині і в Криму очікується +10+14 градусів. У понеділок температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, а на решті території найближчої ночі сягне 2-7 градусів. Натомість завтра очікується мороз 0-3 градуси.

Синоптикиня попередила про сніг, хуртовину і дуже сильний вітер 26 листопада у другій половині дня, ввечері та найближчої ночі. Пориви північно-західного вітру у столиці досягатимуть 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Послаблення та припинення опадів варто чекати у другій половині дня в понеділок. А на послаблення вітру – у вівторок.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне – /М-14/.