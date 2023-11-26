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На Україну суне хуртовина: які регіони відчують негоду найбільше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Україну суне хуртовина: які регіони відчують негоду найбільше
Припинення опадів варто чекати завтра у другій половині дня
фото: Pixabay

Україну накрив активний південний циклон

Протягом неділі й понеділка, 26–27 листопада, на переважній території України будуть складні погодні умови: хуртовини, снігові замети, ожележиця і штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook. 

За словами фахівчині, Україну накрив активний південний циклон. Несприятлива погода не стосуватиметься  лише західної частини країни. Тут можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.

«Найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27–го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15–20, місцями 25–27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети. У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря – від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум – сніг змішається із мокрим снігом. Льодяний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь. В цих областях із дощем буде штормовий вітер», – попередила Діденко. 

Прогнозується, що в неділю в більшості областей України будо близько нуля, проте на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині і в Криму очікується +10+14 градусів. У понеділок температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, а на решті території найближчої ночі сягне 2-7 градусів. Натомість завтра очікується мороз 0-3 градуси.

Синоптикиня попередила про сніг, хуртовину і дуже сильний вітер 26 листопада у другій половині дня, ввечері та найближчої ночі. Пориви північно-західного вітру у столиці досягатимуть 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Послаблення та припинення опадів варто чекати у другій половині дня в понеділок. А на послаблення вітру – у вівторок.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне – /М-14/.

Читайте також: Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Теги: прогноз погоди снігопад негода погода

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