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СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
фото: СБУ

Чоловік ховав ухилянтів у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України, який організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Під виглядом рекрутингу цивільного персоналу він підшукував потенційних призовників та за гроші пропонував їм своє сприяння у незаконному переправленні до Євросоюзу. Для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та «списання» з військового обліку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік ховав ухилянтів у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси. Для цього він залучив до «схеми» свого знайомого – керівника місцевої компанії-перевізника.

Зазначається, що вартість таких «послуг» становила до 8 тис. дол. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон.

СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон фото 1

«Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали організатора оборудки, коли він отримував гроші за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. Також було затримано його спільника – директора фірми-перевізника», – кажуть в СБУ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон фото 2

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили експоліцейського, який працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

Теги: СБУ поліція Одеса

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