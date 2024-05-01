Замість живої людини – цифровий аватар. У МЗС незвична речниця (відео)

Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Про це повідомляє прессслужба відомства.

«МЗС України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono виступити в якості прототипу для представниці», – повідомили у МЗС у соцмережах.

Команда проєкту, як вказано, відзняла та оцифрувала її.

«Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші», – зазначили у МЗС.

«Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України», – заявила Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Нагадаємо, у березні Європейський парламент у середу, 13 березня, ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

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