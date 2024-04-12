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У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом врізався в натовп (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом врізався в натовп (відео)
Трамвай був на обкатці
фото скриншот відео

Місцеве управління «Міськелектротранс» уклало контракт з «Уралвагонзаводом» на постачання 22 таких трамваїв

У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» врізався в натовп пішоходів на вулиці «Налична». Про це повідомляє The Moscow Times

За повідомлення ЗМІ, постраждали кілька людей, ще трьом знадобилася госпіталізація. Трамвай був на обкатці, пише канал «112».

Місцеве управління «Міськелектротранс» уклало контракт з «Уралвагонзаводом» на постачання 22 таких трамваїв у стилістиці 50-60-х років. Вартість договору склала понад 3,1 млрд. рублів. Тож, можна припустити, що це не остання така пригода в Росії. 

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Раніше повідомлялося, що російський орган цензури Роскомнагляд збирається почати вести реєстр забороненої інформації із застосуванням штучного інтелекту

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Видання «Коммерсантъ» ознайомилось з новою версією паспорта програми цифрової трансформації Роскомнагляду. Згідно з документом, відомство планує з 2024 року формувати та вести реєстр заблокованих сайтів із застосуванням штучного інтелекту. У 2023 році, виходячи з даних паспорта, реєстр заборонених сайтів вівся без застосування штучного інтелекту.

Теги: росія ДТП штучний інтелект Санкт-Петербург відео

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