Кулеба про українсько-угорські відносини: Очікуємо на конструктивний розвиток подій

Сійярто заявив, що останніми тижнями відбулися «подальші кроки для відновлення взаємної довіри» у відносинах Угорщини й України

Кулеба заявив, що їхні переговори з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі були тривалими

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта. Про це Кулеба повідомив у X за підсумками зустрічі.

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.

«Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції, очікуємо подальших конструктивних подій найближчими днями й тижнями», – розповів міністр.

Про «кроки для відновлення взаємної довіри» у відносинах Угорщини й України у своєму повідомленні згадав і Петер Сійярто. Він відзначив прогрес у питанні змін до угоди про контроль прикордонного руху, що має прискорити перетин кордону.

Посадовець зазначив, що «з надією» чекає на заплановану у четвер зустріч угорсько-української робочої групи щодо закону про освіту, наголосивши, що для Угорщини дуже важливо «відновити права угорської меншини на Закарпатті».

Сійярто також зазначив, що розвиток інфраструктури на кордоні дозволить за рік пропускати близько 1 млн контейнерів і 3 млн тонн пшениці та олії, що буде значним сприятливим чинником для торгівлі України з Європою.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту.

До слова, Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам Європейського Союзу документ, в якому виклала претензії до України щодо угорської національної меншини в країні.