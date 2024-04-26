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Нардеп пояснив, навіщо МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп пояснив, навіщо МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам
Рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, обмеження щодо надання консульських послуг військовозобов'язаним чоловікам є надзвичайним заходом

Рішення Міністерства закордонних справ щодо призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є надзвичайним заходом. Зокрема, це потрібно для того, щоб громадяни виконували свій конституційний обов’язок – захист України. Про це в коментарі Liga.net заявив нардеп від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Як зазначив нардеп, рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію та налагодити нові механізми роботи. 

Поки закон про мобілізацію набере чинності, можуть виникати кризові ситуації, бо люди можуть масово звертатися до закордонних представництв, щоб оновити документи, зауважив Мережко. 

«Вони можуть бігти до консульських установ і, поки закон не набрав чинності, вимагати документи. Тому прийняли таке тимчасове рішення. Але це – надзвичайний захід. Можливо, не найкращий варіант, але він має певну логіку», – сказав Мережко. 

Як повідомлялося, 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.

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Теги: депутат паспорт документи послуги Олександр Мережко МЗС

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