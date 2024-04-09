The Economist розповів, як Україна використовує ШІ для боротьби з РФ

ШІ є корисним у сфері контррозвідки і допомагає українським розвідникам виявляти «схильних до зради» людей

ШІ допомагає як аналізувати контент у російських соцмережах, так і шукати розташування ворожого озброєння

Україна, яка поступається Росії в озброєнні, прагне отримати перевагу у використанні штучного інтелекту, застосовуючи різні технології. Про це пише видання The Economist.

Святослав Гніздовський, засновник Інституту Open Minds у Києві, розповів, що алгоритми ШІ аналізували величезну кількість контенту у російських соціальних медіа. Також вивчалися соціально-економічні дані, починаючи від споживання алкоголю та руху населення і закінчуючи пошуковими запитами в Інтернеті. Штучний інтелект співвідносив будь-які зміни з еволюцією настроїв російських «лоялістів» і лібералів щодо потенційної долі солдатів їхньої країни

Ідентифікація цілей

Полковник української армії, який бере участь у розробці озброєнь, зазначив, що виробники безпілотників зазвичай використовують ChatGPT як «відправну точку». За його словами, ідентифікація цілей – ще одне військове застосування ШІ.

Опрацювавши велику кількість зображень і текстів, ШІ-моделі можуть знайти потенційні підказки, з'єднати їх разом і припустити ймовірне місце розташування системи озброєння противника. Максим Зражевський, керівник з аналітики агентства бізнес-розвідки Molfar зазначає, що такий підхід дає змогу знаходити від двох до п'яти важливих цілей на день. Після виявлення ці дані швидко передаються українській армії, внаслідок чого деякі з цілей знищуються. ШІ також може знаходити підказки на фотографіях, зокрема з безпілотників, а також у повідомленнях солдатів у соціальних мережах.

Виявлення слабких сторін армії РФ

ШІ також збирає відомості про слабкі сторони російських збройних сил. Molfar використовує ШІ SemanticForce для вивчення діяльності російських волонтерських груп. Алгоритми ШІ, згідно зі словами співробітників Molfar, добре справляються з відсіюванням повідомлень ботів, які потенційно вводять в оману.

Контррозвідка

Видання пише, що ШІ також є надзвичайно корисним у сфері контррозвідки. Його використання допомагає українським розвідникам виявляти людей, які «схильні до зради». Також ШІ виконує аналіз соціальних мереж, чим допомагає українським слідчим виявляти порушників санкцій проти Росії. Хакери надають українським відомствам «величезну» кількість вкрадених бізнес-даних, що є знахідкою для боротьби з обходом санкцій.

Нагадаємо, у гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект – це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки та американської компанії Palantir. Palantir AIP, наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою у відомстві вбачають розмінування території швидше та з меншими витратами.