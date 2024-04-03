Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшої компанії з виробництва чипів

На заводах компанії виробляють і збирають напівпровідники, які використовують у пристроях від iPhone до безлічі автомобілів

Найпотужніший за останні 25 років землетрус на Тайвані спричинив зупинку роботи Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – найбільшого в світі виробника чипів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Тайванський виробник мікросхем евакуював персонал підприємств, розташованих біля східного узбережжя, де сила підземних поштовхів сягала магнітуди 7,4.

На заводах компанії TSMC виробляють і збирають напівпровідники, які використовують у різних пристроях – від iPhone до автомобілів. Будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити складний виробничий процес напівпровідників.

Внаслідок землетрусу у Тайвані акції TSMC впали на 1,3%.

«Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися», – пояснюють аналітики.

До слова, Тайвань схильний до землетрусів через те, що розташований поблизу місця зʼєднання двох тектонічних плит. Водночас острів є виробником 80-90% чипів найвищого класу, необхідних для передових технологічних продуктів, як-от смартфони та штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше Reuters зазначав, що землетрус став найпотужнішим у Тайвані за чверть століття. У 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала, внаслідок якого загинуло близько 2400 людей і було пошкоджено 50 тис. будівель.

Згодом стало відомо, що відземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

У соцмережах з'явилися фото з наслідками землетрусу. На них можна побачити похилені будинки у малонаселеному східному повіті Хуалянь, неподалік епіцентру землетрусу.