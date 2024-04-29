Таджикистан вручив ноту протесту російському послу

МЗС заявляє про ставлення до таджиків, як «несумісне з духом та традиціями таджицько-російських відносин»

Посол РФ отримав ноту протесту через «повсюдне порушення прав і свобод» таджиків

Міністерство закордонних справ Таджикистану «серйозно занепокоєне» ставленням до таджиків в Російській Федерації. Про це повідомляє таджицька служба «Радіо Свобода».

У Душанбе російський посол отримав ноту протесту через «повсюдне порушення прав і свобод» таджиків у Росії.

Заява пролунала тоді, коли сотні громадян Таджикистану застрягли на російсько-казахстанському кордоні та в аеропортах Москви через перевірки.

«Такі дії застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану, що докорінно несумісне з духом та традиціями таджицько-російських відносин», – йдеться в ноті.

Поки що російська сторона ніяк не реагувала на ноту протесту від Таджикистану.

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після стрілянини у «Крокус Сіті Холі», деякі з них повідомляли про утиски.

До того ж на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».

Згодом Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії.