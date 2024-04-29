Таджикистан вручив ноту протесту російському послу
Посол РФ отримав ноту протесту через «повсюдне порушення прав і свобод» таджиків
Міністерство закордонних справ Таджикистану «серйозно занепокоєне» ставленням до таджиків в Російській Федерації. Про це повідомляє таджицька служба «Радіо Свобода».
У Душанбе російський посол отримав ноту протесту через «повсюдне порушення прав і свобод» таджиків у Росії.
Заява пролунала тоді, коли сотні громадян Таджикистану застрягли на російсько-казахстанському кордоні та в аеропортах Москви через перевірки.
«Такі дії застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану, що докорінно несумісне з духом та традиціями таджицько-російських відносин», – йдеться в ноті.
Поки що російська сторона ніяк не реагувала на ноту протесту від Таджикистану.
Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після стрілянини у «Крокус Сіті Холі», деякі з них повідомляли про утиски.
До того ж на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».
Згодом Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії.
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