Росія збирається блокувати сайти з допомогою штучного інтелекту

Інформаційна система моніторингу інтернет-ресурсів призначена для відстеження текстів із забороненою інформацією та їх класифікації за характером

Торік Роскомнагляд виявляв незаконний контент в інтернеті через три години після публікації

Російський орган цензури Роскомнагляд збирається почати вести реєстр забороненої інформації із застосуванням штучного інтелекту. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Видання ознайомилось з новою версією паспорта програми цифрової трансформації Роскомнагляду. Згідно з документом, відомство планує з 2024 року формувати та вести реєстр заблокованих сайтів із застосуванням штучного інтелекту. У 2023 році, виходячи з даних паспорта, реєстр заборонених сайтів вівся без застосування штучного інтелекту.

Інформаційна система моніторингу інтернет-ресурсів (ІС МІР), як випливає з тендерної документації від 2021 року, призначена для відстеження текстів із забороненою інформацією, їх класифікації за характером (нейтральна, негативна чи позитивна думка автора) та пошуку передруків.

Торік підпорядкований Роскомнагляду унітарне підприємство «Головний радіочастотний центр» оголошував тендер на інтеграцію ІС МІР з іншими системами, у тому числі з ІС «Окулус», призначеною для пошуку зображень та символів.

У 2023 році Роскомнагляд виявляв незаконний контент в інтернеті через три години після публікації. 2024 року показник планується скоротити до двох годин, а за підсумками 2026 року – до однієї.

Також служба планує підвищити ефективність роботи: зокрема, знизити показник помилково виявлених ознак порушень у ЗМІ з 20% у 2023 році до 10% у 2026 році.

Нагадаємо, Україна, яка поступається Росії в озброєнні, прагне отримати перевагу у використанні штучного інтелекту, застосовуючи різні технології.

До слова, у гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект – це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки та американської компанії Palantir.