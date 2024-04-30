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МЗС опублікувало детальне роз’яснення щодо консульських послуг для чоловіків

Катерина Іванова
glavcom.ua
МЗС опублікувало детальне роз’яснення щодо консульських послуг для чоловіків
Міністерство відкидає усі твердження, які стосуються нібито «незаконності» рішення МЗС
фото з відкритих джерел

МЗС готує модернізацію надання консульських послуг для громадян України

Міністерство закордонних справ України опублікувало додаткове, більш детальне роз’яснення з приводу того, кого та як саме стосується рішення про призупинення консульських послуг для чоловіків-громадян України за кордоном. Про це йдеться на сайті МЗС.

По-перше, в МЗС наголосили, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку та означає тимчасове призупинення прийому заяв від цієї категорії громадян для того, щоб підготуватися до роботи в умовах нового законодавства. 

«Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства», – зазначили у роз’ясненні.

Міністерство зауважило, що механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

По-друге, заявили в МЗС, це рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо) – у таких випадках консульська допомога надаватиметься усім у повному обсязі.

«Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги», – йдеться у повідомленні.

По-третє, МЗС відкидає твердження, що таке рішення є незаконним, тому що на той час закон про мобілізацію ще не набрав чинності. 

«Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета – забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі», – зазначають у роз’ясненні.

По-четверте, МЗС зазначає, що усі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року у закордонних установах, «розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, зокрема подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Також Міністерство прокоментувало поширене твердження, нібито «рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини».

«Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві повідомили, що готують модернізацію надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості українців за кордоном з 2022 року. 

До слова, українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW.

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Теги: закон держава робота кордон МЗС

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