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У мерії Нью-Йорка стався скандал за участі штучного інтелекта

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У мерії Нью-Йорка стався скандал за участі штучного інтелекта
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс
фото: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

Чат-бот MyCity рекламувався як перше застосування технології штучного інтелекту в масштабах міста

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був змушений стати на захист нового міського чат-бота зі штучним інтелектом, який останніми днями був спійманий на наданні власникам бізнесу неправильних відповідей або порад, які, якщо їм слідувати, можуть призвести до порушення закону, повідомляє Reuters.

Запущений у жовтні як пілотний проект, чат-бот MyCity рекламувався як перше застосування такої технології штучного інтелекту в масштабах міста, який надаватиме власникам бізнесу «дієву і достовірну інформацію» у відповідь на запити, введені на онлайн-порталі.

Але сталося інакше: журналісти видання The Markup, що займається журналістськими розслідуваннями, вперше повідомили минулого тижня про те, що чат-бот помиляється. Він помилково порадив, що роботодавці можуть брати частину чайових від своїх працівників, і що не існує жодних правил, які б зобов'язували босів повідомляти працівників про зміни в їхньому графіку.

«Ми повинні це виправити, – заявив у вівторок журналістам мер Адамс, підкресливши, що це була пілотна програма. – Кожного разу, коли ви використовуєте технологію, вам потрібно помістити її в реальне середовище, щоб виправити помилки».

Видання відзначає, що Адамс був палким прихильником розгортання неперевірених технологій у місті з оптимізмом, який не завжди виправдовується. Минулого року він поставив на станції метро Таймс-Сквер 400-кілограмового робота невиразної яйцеподібної форми, який, як він сподівався, допоможе поліції стримувати злочинність; його прибрали приблизно через п'ять місяців, а пасажири зауважили, що він ніколи нічого не робив і не міг користуватися сходами.

Нагадаємо, американська корпорація Microsoft оголосила, що підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Після цього для безпечного користування операційною системою потрібно буде щороку платити.

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Теги: Нью-Йорк технології скандал штучний інтелект

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