Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»

Втеча з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк

Раніше низка інтернет-видань оприлюднила інформацію про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести колишніх ув’язнених громадян, які погодились долучитись до лав ЗСУ

Інформація про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк. Про це Укрінформу повідомили джерела в командуванні Сухопутних військ.

«Усі мобілізовані, які проходять підготовку в навчальному центрі «Десна», знаходяться на місцях. Інформація, яку ширять у ЗМІ – це фейк», – повідомили в пресслужбі командування Сухопутних військ.

Раніше низка інтернет-видань оприлюднила інформацію про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести колишніх ув’язнених громадян, які погодились долучитись до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що перші ув'язнені, які долучилися до лав ЗСУ, вже взяли у полон російського окупанта.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.