Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
Втеча з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк
фото з відкритих джерел

Раніше низка інтернет-видань оприлюднила інформацію про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести колишніх ув’язнених громадян, які погодились долучитись до лав ЗСУ

Інформація про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк. Про це Укрінформу повідомили джерела в командуванні Сухопутних військ.

«Усі мобілізовані, які проходять підготовку в навчальному центрі «Десна», знаходяться на місцях. Інформація, яку ширять у ЗМІ – це фейк», – повідомили в пресслужбі командування Сухопутних військ.

Раніше низка інтернет-видань оприлюднила інформацію про начебто втечу з навчального центру «Десна» шести колишніх ув’язнених громадян, які погодились долучитись до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що перші ув'язнені, які долучилися до лав ЗСУ, вже взяли у полон російського окупанта.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

Читайте також: «Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив
 
Теги: війна засуджені мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співак повідомив, що найближчий місяць проходитиме базову підготовку
Фронтмен гурту «Фіолет» мобілізувався до війська
30 травня, 14:57
Автівка «швидкої», яку сьогодні атакували росіяни
Росіяни скинули вибухівку на авто «швидкої» у Нікополі: водій загинув на місці
29 травня, 16:56
Окупанти зруйнували або пошкодили понад 210 тис. будівель
Стало відомо, скільки будівель в Україні пошкодили окупанти
5 червня, 02:58
Володимир народився 5 квітня 1975 року у Вишняках
Рятував побратимів. Згадаймо Володимира Тура
10 червня, 09:00
Військово-облікові документи вимагатимуться при наданні послуг, потрібних «задля гарного життя» та особистого комфорту військовозобов’язаного
Міністр юстиції пообіцяв ухилянтам важке життя
12 червня, 10:27
У 2024 році вистава «Конотопська відьма» стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у категорії «Театральне мистецтво»
Самі миру у Швейцарії: делегатам показали український театральний суперхіт
16 червня, 03:07
Україна та Польща провели переговори у Києві з метою координації зусиль Польщі щодо всебічної підтримки та відновлення України
Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини
19 червня, 20:35
З першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Шекула пішов добровольцем у Збройні Сили України
Обороняв Україну у самому пеклі війни. Згадаймо Анатолія Шекулу
21 червня, 09:00
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
Сьогодні, 14:23

Події в Україні

Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
Слідчі проведуть експертизу телефона, який Тищенко розбив під час обшуків
Слідчі проведуть експертизу телефона, який Тищенко розбив під час обшуків
Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW
На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7645
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
5408
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4297
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
3477
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua