Самі миру у Швейцарії: делегатам показали український театральний суперхіт

У 2024 році вистава «Конотопська відьма» стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у категорії «Театральне мистецтво»

Учасники Саміту миру побачили фрагмент вистави «Конотопська відьма»

15 червня у Швейцарії відбувся перший день історичного Глобального саміту миру, на якому продемонстрували фрагмент вистави «Конотопська відьма» у постановці Іван Уривський. Про це повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

«Конотопська відьма – це голос сучасної України, яка бореться з темрявою за своє існування. Це сучасна історія про силу українського духу та його незламність. Духу, що сповнений світла правди та голосно звучить сьогодні крізь віки у єдиному прагненні жити, творити, перемагати!», – сказав генеральний директор-художній керівник Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук.

Відомо, що у 2024 році вистава «Конотопська відьма» стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у категорії «Театральне мистецтво».

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.