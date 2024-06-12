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Міністр юстиції пообіцяв ухилянтам важке життя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міністр юстиції пообіцяв ухилянтам важке життя
Військово-облікові документи вимагатимуться при наданні послуг, потрібних «задля гарного життя» та особистого комфорту військовозобов’язаного
фото: з відкритих джерел

Денис Малюська: «Усе частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ»

Військовозобов’язані, які будуть намагатися уникнути мобілізації, будуть все частіше мати проблеми із отриманням послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі «Це ніхто не буде дивитись» 11 червня.

Закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи. Міністр підкреслив, що якщо надання військового квитка стане обов’язковим, це дозволить українцям «з’являтись на радарах держави». «Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», – запевнив міністр.

Малюська пояснив, що очікувати масштабної реформи не слід. Законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. З його слів, йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг, при наданні яких можна виставити таку вимогу.

«Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі», – зазначив голова Мін’юсту.

Він уточнив, що військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних «задля гарного життя» та особистого комфорту військовозобов’язаного. Чиновник переконаний, що це станеться «рано чи пізно». У випадку критично важливих для життя послуг таких змін не передбачається.

До відома, Україна мобілізувала у травні таку ж кількість військовослужбовців, як за останні пів року. Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

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Теги: мобілізація ухилянти

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