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Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини
Україна та Польща провели переговори у Києві з метою координації зусиль Польщі щодо всебічної підтримки та відновлення України
фото: з відкритих джерел

Українська делегація ознайомила польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та нагальними потребами Сил оборони

Сьогодні, 19  червня, у Києві відбулися переговори між представниками Міністерства оборони України та урядовим уповноваженим Польщі з питань відбудови України. Про це пише пресслужба Міноборони.

Українську делегацію очолив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який висловив подяку польській стороні за всебічну допомогу.

Своєю чергою, урядовий уповноважений Польщі з питань відбудови України Павел Коваль, підкреслив, що метою його команди є координація зусиль з українською стороною для надання підтримки нашій державі. За його словами, робота ведеться як на центральному, так і на регіональному рівнях.

«Українська делегація ознайомила польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та нагальними потребами Сил оборони. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї», – резюмували в Міноборони. 

Водночас заступник міністра оборони України Олександр Балануца звернув увагу на важливість залучення інвестицій партнерів в українське оборонне виробництво та розвиток спільних виробництв.

Нагадаємо, до столиці України сьогодні прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

Теги: Україна Польща

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