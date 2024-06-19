Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини

Україна та Польща провели переговори у Києві з метою координації зусиль Польщі щодо всебічної підтримки та відновлення України

Українська делегація ознайомила польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та нагальними потребами Сил оборони

Сьогодні, 19 червня, у Києві відбулися переговори між представниками Міністерства оборони України та урядовим уповноваженим Польщі з питань відбудови України. Про це пише пресслужба Міноборони.

Українську делегацію очолив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який висловив подяку польській стороні за всебічну допомогу.

Своєю чергою, урядовий уповноважений Польщі з питань відбудови України Павел Коваль, підкреслив, що метою його команди є координація зусиль з українською стороною для надання підтримки нашій державі. За його словами, робота ведеться як на центральному, так і на регіональному рівнях.

«Українська делегація ознайомила польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та нагальними потребами Сил оборони. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї», – резюмували в Міноборони.

Водночас заступник міністра оборони України Олександр Балануца звернув увагу на важливість залучення інвестицій партнерів в українське оборонне виробництво та розвиток спільних виробництв.

Нагадаємо, до столиці України сьогодні прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.