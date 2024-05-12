Мобілізація ув'язнених: Міноборони пояснило, в яких підрозділах служитимуть засудженні
Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин
Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна.
«Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ», – сказав він.
За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.
Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:
- за злочини проти основ нацбезпеки України;
- умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи
- сексуальним насильством;
- злочини проти статевої свободи та недоторканості;
- злочини, пов’язані з тероризмом;
- порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
- вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
- особливо тяжкі корупційні злочини.
Нагадаємо, в Україні змінилася правила проходження військово-лікарської комісії. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, зокрема, зміни у проходженні ВЛК. Тепер скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб повинні будуть видати ТЦК та СП.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.
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