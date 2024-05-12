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Мобілізація ув'язнених: Міноборони пояснило, в яких підрозділах служитимуть засудженні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація ув'язнених: Міноборони пояснило, в яких підрозділах служитимуть засудженні
фото ілюстративне

Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин

Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна.

«Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ», – сказав він.

За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

  • за злочини проти основ нацбезпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи
  • сексуальним насильством;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості;
  • злочини, пов’язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини.

Нагадаємо, в Україні змінилася правила проходження військово-лікарської комісії. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, зокрема, зміни у проходженні ВЛК. Тепер скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб повинні будуть видати ТЦК та СП.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: мобілізація тюрьма в'язниця засуджені

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