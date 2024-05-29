Росіяни скинули вибухівку на авто «швидкої» на Дніпропетровщині, загинув чоловік

Лисак зауважив, що це вже другий загиблий у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні

Російські окупаційні війська з дрона скинули вибухівку на авто «швидкої», унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні», — повідомив очільник ОВА.

Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні фото Сергій Лисак, Facebook

Лисак зауважив, що це вже другий загиблий у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. «У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям», - додав він.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. Нині вже відомо про 13 загиблих і понад 40 травмованих.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну та накопичити сили для подальшої агресії. За його словами, мета Росії не змінилася, а удари по Харкову є свідомим геноцидом.