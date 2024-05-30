Мобілізовані ув'язнені вже полонили росіянина – Мін'юст

Понад 4 тис. ув'язнених виявили бажання долучитися до лав ЗСУ

Перші ув'язнені, які долучилися до лав ЗСУ, вже взяли у полон російського окупанта. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Hromadske.

«Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано – після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обов'язково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина», – розповіла вона.

За словами Висоцької, до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і ця цифра росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись – понад 4 тис.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.