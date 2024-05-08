Ув'язнені зможуть служити в ЗСУ: детальне роз'яснення

Засуджені можуть служити у ЗСУ виключно за власним бажанням і за умови, що залишковий термін їхнього покарання не перевищує трьох років

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, роз’яснила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності», – наголосила нардепка.

Хто із засуджених не зможе служити у ЗСУ

У фінальній версії законопроєкту умовно-дострокове звільнення (УЗД) задля служби у ЗСУ дозволили тим, хто скоїв ненавмисне вбивство. Виняток становлять особи, які при цьому були у стані наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Заборонили військову службу особам, які відбувають покарання за умисні вбивства, за вбивства, скоєні з особливою жорстокістю, а також за згвалтування, сексуальне насильство, педофілію і тероризм.

«Також серед прийнятих правок – заборона умовно-дострокового звільнення заради військової служби для тих осіб, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали особливо відповідальне становище. Йдеться про міністрів, депутатів, їхніх заступників та помічників тощо. Крім цього, заборонили УЗД тим ув’язненим, які відбувають покарання за те, що посягали на життя правоохоронців», – повідомила Шуляк.

Служити у ЗСУ також не зможуть особи, засуджені за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, шпигунство, посягання на життя державного діяча, незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків.

Умова для мобілізації та покарання за порушення

Для тих ув’язнених, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років. В’язні, яким залишилося перебувати у в’язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду.

За ухилення від укладання контракту осіб, які були звільнені умовно-достроково заради служби в ЗСУ, і відповідно за те, що вони не проходять військову службу, передбачили кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Якщо така особа вчинить під час служби у ЗСУ новий злочин, їй до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Також Шуляк зазначила, що оскільки особи після умовно-дострокового звільнення заради служби в ЗСУ набувають статусу військовослужбовців, для них передбачена кримінальна відповідальність за ті правопорушення, які можуть вчиняти військовослужбовці. Йдеться, зокрема, про самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю, добровільна здача в полон тощо.

Алгоритм мобілізації засуджених

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та за рішенням суду. Алгоритм має такий вигляд:

кандидат на УДЗ подає відповідну заяву;

установа виконання покарань організовує проходження первинного медичного огляду в закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України;

за умови успішного проходження медогляду заява засудженого попередньо розглядається установою виконання покарань за обов’язковою участю представника ТЦК, а також представника військової частини, де планується проходження служби;

після того, як заяву задовольняють, наступним етапом потрапляння засудженого є ЗСУ буде суд, оскільки саме він виносить рішення про УДЗ. Він відбуватиметься за участю прокурора, представника установи виконання покарань і самого засудженого (дозволено брати участь у засіданні в режимі відеоконференції).

Ухвала суду і судове рішення про умовно-дострокове звільнення особи або про відмову у ньому невідкладно, але не пізніше 24 годин після проголошення надсилається до відповідного ТЦК, а також до органу або установи виконання покарань. Далі особа має укласти контракт про вступ на військову службу до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу, відповідно до військового звання, за якими вони перебувають на військовому обліку.

Після цього особа передається підрозділам Національної гвардії України, яка направляє її до ТЦК. Військовослужбовці Нацгвардії під час доставлення за нагальної потреби мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю.

«Вже у статусі військовослужбовців колишні ув’язнені будуть проходити військову службу виключно у спеціалізованих військових частинах, порядок створення яких визначається Міністерством оборони України. Адміністративний нагляд за особами здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік», – наголосила Шуляк.

Що чекає на засуджених після служби

Депутатка повідомила, що контракт таких військовослужбовців припиняється на наступних умовах:

за станом здоров’я, тобто на підставі висновку (військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців;

якщо такий військовослужбовець вчинив новий злочин і був за нього засуджений у вигляді нового позбавлення волі;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Військовослужбовцям з-поміж осіб, яких умовно-достроково звільнили заради служби в ЗСУ, щорічну відпустку не надаватимуть, але на підставі висновку військово-лікарської комісії може бути відпустка для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами. У пояснювальній записці законопроєкту зазначається, що проект Закону «розроблено з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі».