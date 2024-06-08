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Не раз витягав з поля бою поранених побратимів. Згадаймо Володимира Тура

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Не раз витягав з поля бою поранених побратимів. Згадаймо Володимира Тура

Бій під Водяним у Покровському районі став останнім для солдата 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Володимира Тура.

Володимир народився 5 квітня 1975 року у Вишняках. Здобув робітничу професію за спеціальністю «водій». У 1993 році призваний на строкову військову службу в армію. З юних років захоплений столярною справою, навчався деревообробці у Києві.

«Володимир мав сильний вольовий характер, вмів приймати зважені рішення, брати на себе відповідальність. Був патріотичною, сильною духом людиною. З перших днів повномасштабного вторгнення він повернувся разом із сім’єю з Києва до батьківського дому. Допоміг матері по господарству, заготовив на зимівлю дрова, а потім прийняв для себе стійке рішення – захищати родину і державу від російських окупантів», – пишуть у Хорольській громаді.

28 лютого 2022 року оборонець добровільно з’явився у перший відділ Лубенського РТЦК та СП. Після проходження базового навчання потрапив на передову лінію оборони Курахівського напрямку.

28 лютого 2022 року Володимир добровільно з’явився у перший відділ Лубенського РТЦК та СП
28 лютого 2022 року Володимир добровільно з’явився у перший відділ Лубенського РТЦК та СП
фото з відкритих джерел

Володимир двічі отримував поранення, контузії, але після проходження курсу лікування у військових госпіталях повертався на бойові позиції.

Володимир Тур загинув 26 травня на Донеччині. Відважного солдата, водія-електрика інженерно-дорожнього взводу не вдалося врятувати після поранення унаслідок інтенсивного артилерійського обстрілу.

Попрощалися з Володимиром 5 червня 2024 року біля пам’ятника Тарасу Шевченкові у Хоролі.

Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
Прощання із полеглим захисником України Володимиром Туром
фото Хорольська міська територіальна громада, Facebook

Попрощалися з Володимиром 5 червня 2024 року біля пам’ятника Тарасу Шевченкові у Хоролі. Чин похорону відбувся на центральному кладовищі у селі Вишняки. Цей день у громаді було оголошено Днем жалоби.

Сім’я, рідні, однокласники, колеги, цивільні та військові друзі знали легку, веселу, добродушну вдачу Володимира. Він був душею компанії, любив життя і був завжди готовий прийти на допомогу. На фронті йому не раз доводилося евакуйовувати з поля бою поранених побратимів, пише Хорольська громада.

У Володимира залишилася мама Марія Олександрівна,  двоє синів Олександр і Давид та сестра Леся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна

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