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Обороняв Україну у самому пеклі війни. Згадаймо Анатолія Шекулу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обороняв Україну у самому пеклі війни. Згадаймо Анатолія Шекулу
З першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Шекула пішов добровольцем у Збройні Сили України
колаж: glavcom.ua

Анатолій Шекула обороняв рідну землю на передових позиціях, у самому пеклі війни на Авдіївському напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Шекулу.

З першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Шекула пішов добровольцем у Збройні Сили України. У складі групи Сил спеціальних операцій брав участь у боях з окупантами на Чернігівщині, потім воював гранатометником у 47-й бригаді наступу «Магура». Обороняв рідну землю на передових позиціях, у самому пеклі війни на Авдіївському напрямку. Загинув 12 червня 2024 року під час виконання бойового завдання.

З першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Шекула пішов добровольцем у Збройні Сили України
З першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій Шекула пішов добровольцем у Збройні Сили України
фото: Анастасія Шекула, Instagram

Анатолій Шекула народився 2 червня 1979 року у селі Фастівці. Закінчив місцеву школу, потім Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Працював вчителем молодших класів у Бахмацькій гімназії. Останнє місце роботи у мирному житті – Бахмацький район електричних мереж

З перших днів війни Анатолій Шекула добровольцем пішов захищати Україну
З перших днів війни Анатолій Шекула добровольцем пішов захищати Україну
фото: Бахмацька міська рада

З перших днів війни Анатолій Шекула добровольцем пішов захищати Україну. Обороняв рідну землю на передових позиціях, у самому пеклі війни: воював у складі 47 окремої механізованої бригади «Магура» на Авдіївському напрямку.

Донька Анатолія Шекули Анастасія теж захищає Україну від окупантів.

Анатолій Шекула з донькою Анастасією
Анатолій Шекула з донькою Анастасією
фото: Анастасія Шекула, Instagram

Життя воїна обірвалось в одній із найгарячіших точок. Загинув Анатолій Шекула 12 червня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Анатолій Шекула на фронті
Анатолій Шекула на фронті
фото: Анастасія Шекула, Instagram

«Анатолія Миколайовича згадували як щирого та дбайливого вчителя, якого дуже любили учні, як людину, яка несла в собі світло та дарувала добро. Побратими говорили про нього як про мужнього та сміливого воїна, який не вагався й миті, стаючи на захист України та даючи впевнений опір російським окупантам. Він був справжній, справедливий, чесний», – йдеться у повідомленні Бахмацької міської ради.

Прощання з Анатолієм Шекулою
Прощання з Анатолієм Шекулою
фото: Бахмацька міська рада

Прощання з Анатолієм Шекулою відбулося 16 червня. Попрощатися з Героєм прийшло безліч людей: рідні та близькі, колишні колеги по роботі, учні та бойові побратими. Згорьовані люди зібралися біля храму; і, здавалось, всі квіти червня завітали на церковне подвір’я; у скорботі схилили прапори.

Потім довжелезна скорботна процесія пройшла центром міста, спинившись на площі Героїв Майдану.

Поховали воїна на місцевому кладовищі.

«Анатолій – справжній патріот, котрий змушений був полишити мирне життя та взяти до рук зброю, аби не ганьбив ворожий чобіт нашу землю, аби під мирним небом жив український народ. Був добрим і щирим, мав багато друзів. Дуже любив родину, яка була для нього цілим всесвітом. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину Героя. Це непоправна втрата для всіх нас і водночас історія, викарбувана іменами тих, кого ми не маємо право забувати... Доземний уклін Воїну Світла за його мужність, силу духу та рішучість. Він був, є і буде справжнім сином України», – написали на сторінці Бахмацької міської ради.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці військові Україна

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