Стало відомо, скільки будівель в Україні пошкодили окупанти

Справжній масштаб руйнування буде ще більшим, адже він продовжує зростати

Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або пошкодила близько 210 тис. будівель в Україні. Водночас масштаби продовжують зростати. Про це пише газета New York Times, журналісти якої разом із вченими проаналізували супутникові знімки кожного міста, вулиці та пошкодженої будівлі за два роки великої війни.

Як пишуть журналісти, навіть якщо війна закінчиться завтра, у багатьох містах людям не буде до чого повертатись.

«Небагато країн після Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань», – пише NYT.

Зазначається, що жодне місто в Україні не зазнавало стільки руйнувань, скільки зазнав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

фото: New York Times

Також серед міст, які нині є зруйнованими чи зазнавали значних пошкоджень – Харків, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, портові Рені та Ізмаїл.

Підрахунки свідчать, що в Україні пошкоджені або зруйновані 106 лікарень і клінік, 109 культових споруд (церков, храмів, мечетей, монастирів) та 708 навчальних закладів (шкіл, коледжів, університетів). Хоча ці об’єкти захищені Женевськими конвенціями.

«Ці оцінки є консервативними. Вони не включають Крим або частини заходу України, де точні дані були недоступні. Справжній масштаб руйнування, швидше за все, буде ще більшим – і він продовжує зростати», – йдеться в матеріалі.

До слова, з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

За словами генпрокурора, наразі потерпілими визнані 2200 українських захисників, які перебували у полоні РФ. Серед них понад 500 осіб повідомили про застосування насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом.