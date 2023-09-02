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Сухпаї для ЗСУ: Міноборони судиться з недобросовісним постачальником

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сухпаї для ЗСУ: Міноборони судиться з недобросовісним постачальником
Недобросовісний постачальник мав забезпечувати сухпаями Київський гарнізон
фото з відкритих джерел

Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн

Міністерство оборони України судиться із приватною компанією, котра порушила умови договору щодо постачання продуктових наборів для військовослужбовців. Про це відомство повідомило в Telegram.

Як ідеться у повідомленні, договір сторони уклали за 3 тижні з початку повномасштабного вторгнення РФ – 14 березня 2022 року – для забезпечення Київського гарнізону.

«Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн – сума договору, 26,660 млн – пеня)», – сказано у тексті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог.

У лютому 2023, ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі залучено Офіс Генерального прокурора.

У травні 2023 року Міністерством оборони України спільно з органами прокуратури прийнято рішення про подання позовної заяви про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до зазначеного договору.

«1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною», – заявили в Міноборони.

6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Як повідомив Резніков, Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Теги: Міноборони арешт прокурор історія міністр продукти Telegram журналіст Анастасія Радіна

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