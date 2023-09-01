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Резніков провів «продуктивні» переговори з главою міноборони Франції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков провів «продуктивні» переговори з главою міноборони Франції
Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню
фото: соціальна мережа Х

Резніков висловив вдячність Франції за її підтримку та допомогу в розвитку оборонного потенціалу України

Міністр оборони України, Олексій Резніков, сьогодні, 1 вересня, провів бесіду з міністром оборони Франції, Себастьяном Лекорню. Про це повідомляє Резніков у соціальній мережі X.

«Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Лекорню», - йдеться у повідомленні.

Резніков висловив вдячність Франції за її підтримку та допомогу в розвитку оборонного потенціалу України. Додаткових подробиць щодо діалогу двох міністрів не надається.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії. 

Теги: міністр депутат Міноборони Олексій Резніков Ярослав Железняк переговори

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