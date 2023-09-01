Резніков провів «продуктивні» переговори з главою міноборони Франції

Резніков висловив вдячність Франції за її підтримку та допомогу в розвитку оборонного потенціалу України

Міністр оборони України, Олексій Резніков, сьогодні, 1 вересня, провів бесіду з міністром оборони Франції, Себастьяном Лекорню. Про це повідомляє Резніков у соціальній мережі X.

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«Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Лекорню», - йдеться у повідомленні.

Резніков висловив вдячність Франції за її підтримку та допомогу в розвитку оборонного потенціалу України. Додаткових подробиць щодо діалогу двох міністрів не надається.

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Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії.