Куртки для військових. Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі

Резніков повідомив: для того, аби закупити форму для військових мають бути виконані два пункти: наявний запит від Генштабу та асигнування з бюджету

Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент «Главкома».

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Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

За словами Резнікова, у 2021 році потреба Генштабу у зимовій формі була 68 тис. одиниць і 170 тис. одиниць літньої, при чисельності особового складу Збройних сил у 261 тис. військових. Після повномасштабного вторгнення потреби у формі збільшилися. Відтак, станом на травень 2022 року потреба у формі зросла до 300 тис. комплектів, у червні – 600 тис., а у липні – 1.2 млн.

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Форма ЗСУ фото: glavcom.ua

Зокрема, до повномасштабного вторгнення департамент держзакупівель Міноборони купляв форму лише в українського виробника, на міжнародному нічого не купували. Форму для ЗСУ шили представники української промисловості, проте через вторгнення РФ багато підприємств вимушені були виїхати.

Як повідомив Резніков, наразі існує 30 контрактів з забезпечення формою 1.2 млн військових ЗСУ. Міноборони має контракт з 21 українською компанією та дев'ятьма іноземними. Зокрема, 580 тис. комплектів форми поставили іноземні компанії і 610 тис. – українські.

Міністр зауважив, що з 2023 року Міноборони укладає всі контракти лише з українськими підприємствами. Це потрібно для того, щоб люди залишалися в країні, платили податки, створювалися робочі місця тощо.

До слова, за закупівлями наразі слідкує колегіальний орган, куди входить Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони та представники Міноборони.

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Також Резніков анонсував, що НАТО розробляє програму, яка допоможе дослідити та покращити закупівельні процедури, зокрема надасть поради по контролю, оптимізації і перевірці закупівель тощо.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

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До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.