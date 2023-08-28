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Куртки для військових. Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Куртки для військових. Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі
Міноборони має контракт з 21 українською компанією та дев'ятьма іноземними щодо забезпечення формою військових ЗСУ
фото: glavcom.ua

Резніков повідомив: для того, аби закупити форму для військових мають бути виконані два пункти: наявний запит від Генштабу та асигнування з бюджету

Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент «Главкома». 

Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

За словами Резнікова, у 2021 році потреба Генштабу у зимовій формі була 68 тис. одиниць і 170 тис. одиниць літньої, при чисельності особового складу Збройних сил у 261 тис. військових. Після повномасштабного вторгнення потреби у формі збільшилися. Відтак, станом на травень 2022 року потреба у формі зросла до 300 тис. комплектів, у червні – 600 тис., а у липні – 1.2 млн.

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Форма ЗСУ
фото: glavcom.ua

Зокрема, до повномасштабного вторгнення департамент держзакупівель Міноборони купляв форму лише в українського виробника, на міжнародному нічого не купували. Форму для ЗСУ шили представники української промисловості, проте через вторгнення РФ багато підприємств вимушені були виїхати.

Як повідомив Резніков, наразі існує 30 контрактів з забезпечення формою 1.2 млн військових ЗСУ. Міноборони має контракт з 21 українською компанією та дев'ятьма іноземними. Зокрема, 580 тис. комплектів форми поставили іноземні компанії і 610 тис. – українські.

Міністр зауважив, що з 2023 року Міноборони укладає всі контракти лише з українськими підприємствами. Це потрібно для того, щоб люди залишалися в країні, платили податки, створювалися робочі місця тощо.

До слова, за закупівлями наразі слідкує колегіальний орган, куди входить Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони та представники Міноборони.

Також Резніков анонсував, що НАТО розробляє програму, яка допоможе дослідити та покращити закупівельні процедури, зокрема надасть поради по контролю, оптимізації і перевірці закупівель тощо.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому ціну на куртки для ЗСУ було занижено
Теги: ЗСУ Міноборони держзакупівлі Олексій Резніков

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