Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому ціну на куртки для ЗСУ було занижено

Міністр наполягає на журналістських матеріалах без слова «скандал»

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував журналістам дочекатися об’єктивного розслідування щодо закупівлі курток для Збройних Сил України. Також він припустив, що ціну на них було занижено через ухилення від сплати податків у Туреччині. Про це він сказав у коментарі «Інтерфаксу».

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«Я пропоную спокійно розібратися і випустити хоч раз у житті матеріал без слова «скандал» із розбором по суті та виваженими висновками. Нехай такий матеріал прочитають втричі менше людей, але він буде корисний Україні, а не шкідливий. Прошу всіх журналістів, які поширили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації», – закликав очільник Міноборони.

За його словами, розслідуванням уже займаються в незалежному органі – громадській антикорупційній раді при Міноборони.

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Також міністр назвав поспішну публікацію і поширення неперевіреної інформації про постачання ЗСУ під час війни «повною безвідповідальністю». Резніков пропонує зупинити «френдлі фаєр» (дружній вогонь), оскільки ані народна депутатка Анастасія Радіна, ані журналіст Михайло Ткач йому не вороги.

Крім того, він пояснив, що Міноборони закупило 180 тис. зимових курток і передало до ЗСУ у 2022 році. За його словами, скарг на них від військових не надходило і ціна поставки адекватна ринку та ситуації на той час.

«Дефіцит одягу на ринку і необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) – я не знаю. Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні, і щоб була за кілька тижнів», – зауважив посадовець.

На його думку, «без обвинувачення в підміні зимових курток влітку, у «розслідуванні» не залишається нічого. За це обвинувачення ніхто не готовий нести відповідальність».

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Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

На пропозицію парі відповів також і Михайло Ткач.

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До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.