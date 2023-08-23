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Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: Резніков не прийшов на засідання антикорупційного комітету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: Резніков не прийшов на засідання антикорупційного комітету
Одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо  закупівлі літніх курток для ЗСУ
фото: Громадське

Згідно з турецьким митним рахунком, ціна одягу менша втричі, ніж в документах міністерства оборони.

Сьогодні, 23 серпня, відбулось засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Міністр оборони Олексій Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, нардепка Анастасія Радіна.

На засіданні були присутні Голови ТСК по розслідуванню економічних злочинів Ярослав Железняк, Голова бюджетного комітету  Роксолана Підласа та представники оборонного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток.

У ході засідання глава слідчої комісії ВРУ щодо фактів корупції Міноборони розповів про ймовірну схему, згідно з якою, комплект одягу для ЗСУ завозили в Україну за вищою ціною, ніж та, що була до перетину кордону. За словами нардепа, це так званий поламаний інвойс.

Як зазначив парламентар, згідно з турецьким митним рахунком, ціна одягу менша втричі, ніж в документах міністерства оборони. Саме на це звернули увагу молдовські митники, коли вантажівки з формою перетинали кордон, тоді майно арештували. Згодом комплекти зимового одягу все ж передали МО на зберігання.

Своєю чергою Шарапов заявив, що не може коментувати достовірність документа, який надав Железняк, оскільки у Міноборони такого інвойсу не було. Однак додав, що зараз на складі лежить 75 тисяч комплектів цієї форми, ще близько 120 тис. комплектів у військових.

Одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо  закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

«Ціна на куртки виросла втричі при перетині українського кордону. Це підтвердив голова ТСК, продемонструвавши документ із електронної бази Туреччини, де фіксуються експортні інвойси. У справжньому турецькому інвойсі ця ж сама партія курток коштує утричі дешевше. Інвойс, яким Міноборони «пояснює» і прикриває цю закупівлю, НЕ відповідає вимогам Туреччини до оформлення і реєстрації інвойсу – тобто, містить ознаки підробки. У результаті на українському кордоні куртка стала утричі дорожчою за допомогою простого «папірця». При цьому Міноборони не побачило нічого дивного у цьому «папірці», – написала Радіна.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол. 

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 дол. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Теги: історія Ярослав Железняк Роксолана Підласа майно кордон Олексій Резніков вантажівки продукти Міноборони міністр Анастасія Радіна

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