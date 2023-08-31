Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ здобувають успіхи і закріплюються

На південних напрямках триває наступальна операція українських військ

Українські воїни мають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях і закріплюються на досягнутих рубежах. На сході України тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани», – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. «Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах», – зазначила заступниця міністра.

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Разом з тим, на південних напрямках триває наступальна операція українських військ. «Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах», – наголосила Маляр.

При цьому, на півночі ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону («Брянськ», «Курськ» та «Бєлгород») з метою сковування українських військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій. Ворог продовжує обстріли населених пунктів з території РФ та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України.

Триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 серпня.

Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.