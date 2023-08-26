Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: Резніков пропонує парі нардепу та журналісту

У разі програшу міністр оборони обіцяє піти з посади

Міністр оборони України Олексій Резніков подасть у відставку через скандал із закупівлею курток для військових Міністерством оборони, якщо програє парі. Про це він сказав у коментарі РБК.

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Міністр оборони запропонував парі журналісту Михайлу Ткачу та народній депутатці Анастасії Радіній, яка очолює комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

«Якщо виявиться, що Міноборони дійсно поставило 180 тисяч курток літніх замість зимових, то я пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Михайло Ткач іде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою», – зазначив Резніков.

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У ролі арбітрів у цьому парі міністр пропонує комітет з депутатської етики Ради та Комісію журналістської етики.

«Під час розбору ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Видання ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 дол. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

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Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.