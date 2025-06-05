Росія завдала ракетного удару по Харкову

Наслідки атаки встановлюються

У ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харків. Ворог завдав ракетного удару. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За словами Терехова, ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район.

«Деталі уточнюються. Будьте обережні!», – додав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «приліт» зафіксовано у Слобідському районі. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня Росія атакувала Харків дронами та ракетами. Відомо про влучання у цивільне підприємство, безпілотники впали біля багатоповерхових будинків, а також в районі приватного сектора.

Внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах, там також палає приватний будинок.

Росіяни завдали безпілотниками 10 ударів по Харкову, зокрема, по Новобаварському району. Ще один БпЛА не розірвався.

Для ударів по Харкову Росія використала дев'ять «шахедів» та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі.