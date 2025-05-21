РФ модернізувала новий ​автономний дрон: аналітики вказують на головну небезпеку

Один з таких російських дронів атакував ціль на дальності у 100 км від лінії фронту

Defense Express: У РФ зʼявилося рішення для створення автономної далекобійної зброї, з розвиненим машинним зором

Росіяни все активніше застосовують новий ворожий дрон-камікадзе, назва якого лишається невідомою. Він має розвинуті алгоритми машинного зору з можливістю автономної атаки, тепер й об'єктах у доволі глибокому тилу. Тепер окупантам байдуже, чи буде атакувати він військову вантажівку, чи пасажирський автобус, вважають аналітики Defense Express, передає «Главком».

З початку цього року російські війська все активніше використовують нові дрони-камікадзе (у цьому випадку правильніше – баражуючі боєприпаси), які мають автономне керування за рахунок розвинутих алгоритмів машинного зору.

І якщо на початку року ворог їх використовував для ударів на глибину близько 30 км, зокрема для ударів по Сумах, то вже на початку квітня мова йшла про дальність польоту близько 80 км. Але тепер з'явилась версія цього дрона з бензиновим двигуном, що дає йому більшу дальність польоту.

Один з таких російських дронів атакував ціль на дальності у 100 км від лінії фронту. Про це пише фахівець Сергій Флеш Бескрестнов, який закликає терміново звернути увагу на появу у ворога нових засобів.

«І маємо наголосити, мова йде про дрон, програмно-апаратний комплекс якого дозволяє виходити у районі потенційних цілей без використання систем супутникової навігації, а лише за візуальним орієнтуванням. Також його електронна начинка вказує на те, він здатний автономно виявляти, класифікувати, обирати та атакувати цілі», – наголошують аналітики.

На їхнє переконання, ймовірно, атака може здійснюватися без участі оператора навіть на рівні прийняття безпосереднього рішення про удар. Водночас наразі відомо, що дрон використовує зв'язок через мобільний високошвидкісний інтернет.

«Варто додати, що для російських військових не існує проблеми, якщо такий засіб атакує невійськову ціль. Що є головною передумовою західної етичної концепції збереження людини у прийнятті рішення про атаку та використання бойового штучного інтелекту. А от росіянам все одно, чи буде такий дрон із 3-кг комбінованою бойовою частиною КОФЗБЧ автономно атакувати військову вантажівку, чи пасажирський автобус», – уточнюють фахівці.

Цей дрон має комбіновану бойову частину вагою 3 кг фото: defence-ua.com

Зазначається, що проблема полягає не лише у тому, що у ворога з'явився новий дрон-камікадзе. Проблема у появі у російському арсеналі рішення для створення автономної далекобійної зброї, з розвиненим машинним зором. Аналітики пояснюють, що за рахунок цього вирішуються проблеми стійкості до РЕБ, як при навігації так і для атаки без залежності від наявності зв'язку з оператором.

«Тому не слід відкидати сценарій, коли ворог, у випадку визнавання таких рішень ефективними попри їх високу ціну, почне їх інтеграцію в інші далекобійні засоби ураження – далекобійні дрони, мініатюрні крилаті ракети тощо. Бо мова йде лише про необхідність інтеграції, якщо брати основне: потужної камери, модулю обробки відеопотоку та бази даних на накопичувачі об'ємом від 100 Gb», – йдеться у аналізі.

Російський автономний дрон також використовує лазерний далекомір фото: defence-ua.com

Defense Express додає: головним елементом є саме програмне забезпечення та алгоритми машинного зору, бо саме вони відповідають за візуальну навігацію з порівнянням реального зображення з еталонним, а також за селекцію та атаку цілей. При цьому це фактично одна з останніх сходинок до ройового використання БПЛА.

Нагадаємо, ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Також українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів». Як повідомляла The Financial Times, хоча Україна, як і раніше, має перевагу над Росією в інноваціях, в плані виробництва Москва виявилася ефективнішою.

До слова, Китай готується запустити новий важкий безпілотник із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни.