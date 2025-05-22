Уламки російського дрона впали на території однієї зі шкіл Дарницького району

Постраждалих та займання внаслідок падіння дрона не зафіксовано

Під час атаки дронів на Київ уламки одного з безпілотників впали на території школи Дарницького району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання», – йдеться у повідомленні.

Зранку у Києві було чутно вибухи на тлі атаки ударних безпілотників. Працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, о 07:39 у столиці та кількох областях лунали сирени повітряної тривоги через загрозу ворожих «шахедів». Повітряна тривога у Києві тривала близько години.

Минулої ночі окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги. Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Також минулої ночі російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми, вибухи лунали у Києві та Харкові.